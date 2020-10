RS tem quatro semanas seguidas de queda nas internações em UTI por Covid-19

Pelo menos 5.035 gaúchos perderam a vida durante os 214 dias de presença da Covid-19 no Estado Próxima de completar sete meses e meio de presença no Rio Grande do Sul, a pandemia do novo coronavírus já deixou uma marca na história.. O número de pessoas contaminadas, por sua vez, já chega a 207.706. O vírus segue infectando muito e causando muitos óbitos no Rio Grande do Sul – somente na última semana foram 17.134 novos casos e 253 óbitos. Ou seja, a pandemia ainda está longe de acabar e segue vitimando. No entanto, alguns bons números apontam para um futuro próximo com um cenário mais positivo. Um deles é o de pessoas internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), que vem em queda nas últimas quatro semanas.

Nesta quarta-feira (7), eram 570 pessoas hospitalizadas em leitos intensivos no Estado em razão da Covid-19. O número era 6,1% menor do que aquele registrado sete dias antes, em 30 de setembro, quando eram 607 gaúchos internados em UTI pela doença.

Os dados do último período de sete dias reforçam uma tendência que se observa nas últimas quatro semanas, em que se observa uma sequência de diminuições no contingente de pacientes em UTIs por causa do novo coronavírus no Estado. O último aumento havia ocorrido entre os dias 2 e 9 de setembro (confira na tabela).

Já no que diz respeito aos óbitos, diferentemente do indicador de internações, não há como haver diminuição, apenas diminuição no ritmo de aumento, o que também vem ocorrendo nas últimas quatro semanas, período compreendido entre os dias 9 de setembro e 7 de outubro.

Na semana mais recente, entre os dias 30 de setembro e 7 de outubro, a houve um aumento de 5,2% no total de vítimas fatais no RS. Na semana anterior (de 23 a 30 de setembro), o crescimento havia sido de 5,9% e, antes disso, entre 16 e 23 de setembro, o acréscimo de mortes fora de 7% (confira na tabela).

Ainda que os percentuais indiquem que os óbitos venham ocorrendo em uma velocidade menor, os números brutos mostram que muita gente ainda vem sendo vitimada pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul. No último mês, entre os dias 7 de setembro e 7 de outubro, foram registradas 1.279 mortes – uma média de mais de 42 óbitos por dia. Ou seja, é como se, no último mês, toda a população do município de União da Serra, na região Nordeste gaúcha, fosse dizimada.

Já em relação aos casos, uma sequência de quatro semanas seguidas de queda no ritmo de nova contaminações foi interrompida no último período, entre os dias 30 de setembro e 7 de outubro. Na semana mais recente, o percentual de aumento de contágios foi de 8,9%, superior aos 6,2% de crescimento registrados na semana anterior (confira na tabela).

Como junto com uma aceleração de contaminações veio uma diminuição nas internações em UTI, depreende-se que os novos casos podem ser, em sua maioria, de menor gravidade.