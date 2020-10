Hospital da UFSM começa aplicação da vacina da Covid-19 em voluntários

Mais um front de testes da vacina da Covid-19 da Universidade de Oxford e laboratório AstraZeneca foi ativado no Rio Grande do Sul. As doses já foram aplicadas em 50 voluntários no Hospital Universitário (HUSM) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), segundo a instituição. São participantes ligados à área da saúde.

No País, são seis centros que estão nesse projeto, já em fase 3 dos testes. Os primeiros resultados das aplicações em outros centros já foram encaminhados para revisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os testes no HUSM tiveram início em 28 de setembro. Serão vacinados mil voluntários. Também receberão as doses profissionais que atuam em segurança pública, comércio e transporte. Ainda é possível se inscrever para a pesquisa, que terá as aplicações até novembro.

Para participar, o HUSM informa que precisa ser maior de 18 anos e ter alta exposição ao vírus. Os interessados devem fazer contato pelo telefone (55) 99163-6454. Não podem participar quem já teve Covid-19, mulheres grávidas, pessoas em tratamento oncológico e/ou alérgicas a paracetamol, a vacinas, entre outros.

foram estendidos a pessoas que contraíram o novo coronavírus Em Porto Alegre, os testes da vacina chinesa Coronavac que são feitos no Hospital São Lucas da Pucrs