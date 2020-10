Porto Alegre volta a ter aumento de pacientes em UTIs com Covid-19

Juliano Tatsch

No dia 2 de setembro e, novamente, no dia 4 de setembro, Porto Alegre atingiu o pico de pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em razão do novo coronavírus. Naquelas duas ocasiões, um total de 347 pessoas estavam hospitalizadas em leitos intensivos na cidade. A partir dali, uma queda nesse contingente de pessoas internadas passou a ocorrer, indicando uma mudança no panorama da pandemia na cidade, o que gerou, inclusive a desativação de cerca de 32 dos 280 leitos exclusivos abertos para o atendimento de pessoas com diagnóstico de contaminação pelo vírus. No entanto, a ocorrência de breves elevações, como a percebida nos últimos dias, ainda aponta para a necessidade de que cuidados sejam mantidos.