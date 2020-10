Com mais 44 óbitos, Rio Grande do Sul se aproxima de 5 mil vítimas fatais da Covid-19

Mais 44 mortes relacionadas ao coronavírus foram confirmadas no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (5). Foram óbitos ocorridos desde o dia 13 de setembro, de vítimas que tinham entre 35 e 93 anos. Com a atualização, o total de vítimas fatais pelo vírus no Estado se aproxima de 5 mil, chegando a 4.952.

Em Porto Alegre, cidade que mantém o maior número de óbitos no RS, foram mais 22 mortes confirmadas pela prefeitura, nove delas registradas no fim de semana. São 1.066 vítimas ao todo na Capital.

O balanço diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES) contabilizou, ainda, mais 837 registros positivos da Covid-19. São 203.497 gaúchos infectados pelo vírus desde o início da pandemia.

mais 78 leitos para atendimento de pacientes com o coronavírus Desses, 189.615 já se recuperaram da doença. Os curados representam 93% dos casos. A taxa de ocupação de leitos de UTI voltou a cair e está em 72,3%. A capacidade ganhou novo reforço e o Rio Grande do Sul teve habilitados