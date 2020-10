RS tem mais 78 leitos de UTI adulto para Covid-19 habilitados

O Rio Grande do Sul teve habilitados mais 78 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Adulto para atendimento de pacientes com Covid-19. Os leitos estão em 12 hospitais, de 10 municípios. Em Porto Alegre foram três hospitais, somando 30 leitos.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (5) na Portaria 2.690, do Ministério da Saúde, que habilita os leitos para atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje o Estado conta com 1.882 leitos de UTI Adulto SUS em funcionamento, destinados a pacientes com Covid-19. Conforme o governo do Estado, no início da pandemia, eram 933 – aumento de 102%.

Os recursos para o custeio dos leitos serão liberados, em parcela única de R$ 11,232 milhões, distribuídos entre as 12 instituições hospitalares. Eles fazem parte do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo Coronavírus (Covid-19) disponibilizado aos estados e municípios. A habilitação tem validade por 90 dias, com possibilidade de prorrogação.

Hospitais e municípios contemplados