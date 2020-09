Rio Grande do Sul tem 4.648 mortes por Covid-19 e mais de 185 mil casos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

já são mais de mil mortes Mais 21 óbitos relacionados ao novo coronavírus foram confirmados no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (28). Foram mortes ocorridas entre os dias 21 e 28 de setembro, de vítimas que tinham entre 43 e 94 anos. A atualização eleva para 4.648 o número de vítimas fatais pela Covid-19 no Estado. Em Porto Alegre,

Também foram registrados mais 325 casos positivos do vírus. Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o total de infectados no Rio Grande do Sul é de 185.778. Desses, 172.676 já se recuperaram da doença, representando 93% dos casos.