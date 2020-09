Porto Alegre tem a menor ocupação de UTIs por Covid-19 desde 20 de julho

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Porto Alegre deve chegar à triste marca de mil mortes causadas pelo novo coronavírus neste início de semana – na atualização de domingo (27), a cidade contava 988 vítimas fatais da Covid-19. A pandemia segue infectando muito e causando muitas mortes na cidade (foram 62 óbitos na última semana).

Alguns dados, no entanto, trazem boas notícias. Um deles é o de pessoas internadas em leitos em Unidades de Tratamentos Intensivo (UTIs) por causa da doença. Na manhã desta segunda-feira (28), eram 279 pacientes em leitos para casos graves. O número é dois pacientes superior ao de domingo, mas, ainda assim, o menor desde o dia 20 de julho, quando 281 pessoas estavam em UTIS em razão do novo coronavírus. O ápice de internações foi no dia 4 de setembro, quando 347 pessoas estavam em unidades intensivas por causa do novo coronavírus.

Ao todo, a Capital tem 702 pessoas em UTI, pelos mais diversos motivos, representando um percentual de 86% de ocupação dos leitos existentes na cidade – 828. Ou seja, 39,9% de todos os pacientes em UTI em Porto Alegre estão nas unidades intensivas por causa da Covid-19.

Um importante monitoramento a ser feito também para se projetar os próximos dias é o da quantidade de pacientes em leitos de enfermaria, na medida em que essa tende a ser a porta de entrada dos infectados nos hospitais. Nesta segunda-feira, Porto Alegre tem 316 pessoas com Covid-19 em enfermarias hospitalares e outras 136 com suspeita da doença no mesmo tipo de local.

Entre os hospitais, o único com 100% de lotação de seus leitos intensivos é o Moinhos de Vento – 69 pessoas em 69 vagas. No Hospital de Clínicas, a ocupação é de 83,8%, enquanto no Conceição é de 97,3%, e na Santa Casa é de 72,5%.

