Brasil ultrapassa marca de 140 mil mortes por Covid-19

O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira (25) a marca de 140 mil mortes confirmadas em decorrência do novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, foram notificados 729 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total a 140.537. Somente os Estados Unidos têm mais vidas perdidas que o País: por lá, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), já morreram 202.329 pessoas.