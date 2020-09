Rio Grande do Sul tem 30 mais óbitos e 2.044 novos casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (25) mais 30 óbitos associados ao novo coronavírus. Com a atualização, já são 4.574 vítimas fatais no Estado desde o início da pandemia.

Apesar dos novos registros, a taxa de mortalidade pelo vírus no RS é uma das menores do País para cada 100 mil habitantes. Nesta sexta, o governo gaúcho divulgou levantamento que mostra que o Rio Grande do Sul tem a maioria das regiões com taxa de óbito pela Covid-19 abaixo da média estadual. A exceção é a Região Metropolitana de Porto Alegre. A capital gaúcha e outras cinco cidades do entorno (Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí e Viamão) superam o indicador estadual desde o início de julho.

O balanço diário da Secretaria Estadual da Saúde (SES) também contabilizou 2.044 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de pessoas já infectadas é de 183.115. Dessas, 169.260 se recuperaram da doença, ou 92% dos casos.

Há registros do coronavírus em 494 dos 497 municípios gaúchos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI voltou a cair e agora está em 73,4%.