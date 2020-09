Pelotas vai testar vacina da Covid-19; será terceira cidade gaúcha a aplicar doses

mesma em testes no Hospital São Lucas da Pucrs Mais um polo gaúcho de pesquisa e saúde vai entrar na mobilização para testar vacinas para a Covid-19. A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) vai entrar no rol de centros que vão aplicar a Coronavac, desenvolvida por uma farmacêutica chinesa. É a, em Porto Alegre.

O anúncio da inclusão da UFPel ocorreu nesta sexta-feira (25) pelo governo paulista. A aplicação é feita no Brasil por meio de acordo entre a chinesa Sinovac Life Science e o Instituto Butantan, que é ligado ao estado de São Paulo.

Além de Pelotas, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, Barretos, em São Paulo, e Cuiabá, capital do mato Grosso, vão também fazer os testes. Com os novos locais, o número de voluntários passará de 9 mil para 13 mil voluntários, informou o governo paulista. Hoje 12 centros estavam na operação para comprovar a eficácia do imunizante. Agora serão 16 em sete estados e no Distrito Federal.

Para poder ampliar a população de testes, o Butantan teve aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

projeto do laboratório Janssen No Rio Grande do Sul, outras vacinas em fase de testes clínicos (fase 3) vão ser aplicadas em breve. Oteve aprovação para testes no Grupo Hospitalar Conceição e no Hospital de Clínicas.

vão participar da pesquisa teve testes retomados Clínicas e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)da Universidade de Oxford e laboratório AstraZeneca, que, após suspensão devido a complicações na saúde de um voluntário.

Os voluntários devem ser profissionais da saúde que atuam no atendimento a pacientes com Covid-19. Uma mudança que já havia sido adotada pelo São São Lucas da Pucrs é que não será feita a testagem anterior para verificar se a pessoa já foi infectada pelo novo coronavírus. Também podem participar voluntários com mais de 60 anos.

O Instituto esclareceu que a Sinovac e o Butantan firmarão acordo de transferência de tecnologia para produção em escala industrial da vacina, caso os testes confirmem a eficácia. A produção será na China e no Brasil para fornecer ao Sistema Único de Saúde (SUS).

