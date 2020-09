Estudo da vacina de Covid-19 na Pucrs passa a receber idosos e pessoas que já tiveram a doença

estudo da vacina contra o novo coronavírus , iniciado no dia 8 de agosto. Desde esta terça-feira (22), voluntários com mais de 60 anos e pessoas que já tiveram Covid-19 poderão participar da pesquisa. A ampliação do escopo ocorreu em virtude de uma definição do Instituto Butantan e da farmacêutica Sinovac, que conduzem o projeto junto a outros 11 centros de pesquisa no País. O Hospital São Lucas da Pucrs (HSL-Pucrs) ampliou o escopo de participação de voluntários no, iniciado no dia 8 de agosto. Desde esta terça-feira (22), voluntários com mais de 60 anos e pessoas que já tiveram Covid-19 poderão participar da pesquisa. A ampliação do escopo ocorreu em virtude de uma definição do Instituto Butantan e da farmacêutica Sinovac, que conduzem o projeto junto a outros 11 centros de pesquisa no País.

Atualmente, cerca de 600 participantes já receberam pelo menos uma das doses da vacina ou placebo no Hospital. Com o avanço do estudo, a meta inicial de 852 voluntários deverá ser batida, haja vista que os testes serão estendidos até a segunda quinzena de outubro.

que já têm sido muito animadores “Os novos perfis de voluntários que entram nesta etapa do estudo serão importantes para a mensuração dos resultados,. Com a ampliação da pesquisa devemos passar com tranquilidade dos mil participantes.”, salienta o Dr. Fabiano Ramos, líder do estudo e chefe do Serviço de Infectologia do HSL.

Os interessados em participar dos testes deverão preencher formulário que está disponível neste link . Todos deverão estar dentro dos demais critérios já estabelecidos na fase anterior da pesquisa.

Critérios de inclusão

Ser profissional da saúde e atuar em unidades especializadas em tratamento da Covid-19;

Ter mais de 18 anos idade;

Critérios de exclusão

Ser gestante ou ter o desejo de engravidar durante os próximos três meses consecutivos;

Estar em período de amamentação;

Ter doenças crônicas sem devido controle, assim como doenças e/ou uso de medicações que comprometam o sistema imunológico;

Ter participado de outro estudo clínico com administração de produto sob investigação durante os últimos seis meses;

Ter recebido hemoderivados por transfusão nos últimos três meses;

Em casos de dúvidas sobre a participação na pesquisa, a equipe do Hospital está disponível pelo WhatsApp (51) 99929-8871.

