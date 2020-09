Rio Grande do Sul tem mais de 175 mil infecções pelo novo coronavírus

Mais 25 mortes associadas ao novo coronavírus foram confirmadas no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (21). Ao todo, já são 4.409 óbitos de gaúchos em decorrência da Covid-19, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES). As mortes registradas hoje ocorreram entre os dias 8 e 21 de setembro.

Também foram contabilizados 708 novos casos da doença nas últimas 24 horas, elevando para 175.349 o número de infectados no Estado desde março, início da pandemia. Já os pacientes que já se recuperaram no vírus somam 160.996, representando 92% dos casos.

Há registros do coronavírus em 492 dos 497 municípios gaúchos. A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado é de 75%.

Na capital gaúcha, cidade com maior número de vítimas fatais pelo vírus no Estado, a prefeitura confirmava mais 22 óbitos até o fim da tarde desta segunda. Já são 941 ao todo.