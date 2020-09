Porto Alegre tem segunda semana de queda em internações em UTI por Covid-19

A atualização semanal do cenário da pandemia do novo coronavírus em Porto Alegre realizada pelo Jornal do Comércio aponta duas notícias alvissareiras: a capital gaúcha apresentou, nos últimos sete dias, uma queda no percentual de aumento de óbitos –– e, a principal delas, teve uma forte redução no total de pacientes com Covid-19 internados em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).