Comitê de ética do GHC aprova testes com vacina da Covid-19

Mais uma vacina contra a Covid-19 vacina da chinesa Sinovac no Hospital São Lucas da Pucrs deve em breve começar os testes em Porto Alegre. O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) aprovou nesta quarta-feira (16) o protocolo do projeto da farmacêutica belga Janssen, que pertence à gigante Johnson&Johnson, que está na fase três. Porto Alegre testa, desde julho, doses da

O imunizante da Janssen será o terceiro a ser submetido a voluntários no Rio Grande do Sul e na Capital. Para este mesmo projeto, o Hospital de Clínicas (HCPA) já deu aval à proposta para avaliar a eficácia e segurança na prevenção à doença causada pelo novo coronavírus.

vão participar da pesquisa teve testes retomados esta semana Clínicas e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)da Universidade de Oxford e laboratório AstraZeneca, que, após suspensão devido a complicações na saúde de um voluntário.

Os testes da pesquisa do Janssen devem ser realizados por outras 30 instituições brasileiras.

Segundo o GHC, a divulgação das inscrições de pessoas interessadas em participar da testagem deve ocorrer em breve.

O médico infectologista e coordenador da pesquisa no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Breno Santos, informa que serão atendidos 2 mil voluntários com idades acima de 18 anos, sem preferência de perfil. No entanto, Soares afirma que a aplicação da vacina será realizada por fases com bases nas características dos participantes.

O Conceição atenderá, consecutivamente, pessoas com entre 18 e 59 anos sem comorbidades, de 18 a 59 com comorbidades, voluntários com acima de 60 anos sem comorbidades e, em seguida, a mesma faixa etária com comorbidades.

"A aplicação será feita em três turnos, das 8h às 20h. Visamos a inclusão de, no mínimo, 50 pessoas por dia", explica Santos. O hospital já tem local para os testes e monta uma equipe para executar a pesquisa.