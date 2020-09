Brasil chega ao dia 200 de pandemia ainda com números altos

Quando, no distante dia 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde anunciou oficialmente o registro do primeiro caso confirmado de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil, muito se conjecturou sobre como a pandemia iria afetar o país. As previsões variavam entre as otimistas – não irá nos afetar como na Europa, pois temos uma população mais jovem, com baixo índice de fumantes e sistema público de saúde amplo -, e as pessimistas – temos muita pobreza e desigualdade, o governo tem um discurso anticientífico e o SUS vem sendo enfraquecido. Pois, passados 200 dias daquele primeiro caso - marca completada nesta segunda-feira (14) -, a avaliação não é nada boa: infelizmente, os pessimistas estavam com a razão.

O País registrou, até este domingo (13), um total de 4.330.455 casos de Covid-19. Com a sexta maior população mundial, o Brasil é o terceiro país no mundo com mais pessoas que se contaminaram, atrás apenas dos EUA (6.520.733) e da Índia (4.846.427), mas muito à frente do quarto colocado, a Rússia (1.064.438). Os dados são da Universidade Jonhs Hopkins, nos Estados Unidos.

Já em relação aos óbitos caudados pela doença, o Brasil está na incômoda segunda posição mundial, com 131.625 vítimas fatais. O País só registra menos mortes do que os Estados Unidos (194.087), e está na frente da Índia (79.722) e do México (70.821).

Alguns fatos ocorridos durante esses 200 dias explicam o tamanho da tragédia no novo coronavírus entre os brasileiros.

Dança das cadeiras no ministério

Nelson Teich pediu demissão O Brasil é o único país do mundo que teve três ministros da Saúde em meio à pandemia, sendo que dois deles - médicos - deixaram a pasta por defenderem a ciência como balizadora das ações. Desde 15 de maio, quando, a pasta é comandada interinamente por Eduardo Pazzuelo, um general do Exército sem experiência na área.

Luiz Henrique Mandetta foi “fritado” e, após um longo atrito com o presidente, demitido do cargo em 16 de abril Os dois primeiros a comandarem a pasta deixaram o cargo, principalmente, em razão de pressões do presidente da República, Jair Bolsonaro, para que o ministério adotasse a cloroquina – droga sem eficácia contra a doença – como tratamento oficial., quando o Brasil tinha 30.425 casos e 1.924 mortes causadas pela doença. No dia seguinte, Nelson Teich assumiu a função mostrando-se mais alinhado com Planalto, mas isso não evitou que ele também saísse. A insistência do presidente para que o ministério indicasse a cloroquina como tratamento, entre outras coisas, fez Teich pedir demissão no dia 15 de maio, menos de um mês depois de tomar posse – o Brasil tinha 218.223 casos e 14.817 óbitos naquela data.

Resistência às orientações científicas

Cloroquina causou a queda de dois ministros da Saúde no Brasil durante a pandemia (Foto de Narinder Nanu/AFP/JC)

Repetindo o conhecido refrão da canção da cantora Kátia, não está sendo fácil ser cientista no Brasil. Muito menos em tempos de pandemia, quando a palavra de especialistas no assunto deveria ser levada a sério e utilizada como principal balizador pelos gestores públicos. Principal orientação de epidemiologistas e infectologistas para conter a disseminação desenfreada do vírus, o isolamento social foi defendido por alguns prefeitos e governadores e duramente criticado pelo presidente. O que se viu, na prática, de modo geral, foi um isolamento pela metade. O abre e fecha nas atividades econômicas sem a realização de um fechamento total (lockdown) atrasou a progressão do coronavírus em algumas cidades, mas não impediu que isso ocorresse. Com a resistência ao fechamento por determinado período, a pandemia se prolongou e a reabertura se deu “na marra”, sem que os números apresentassem queda.

Não recomendada por entidades médicas adoção de medicamentos preventivos, o chamado “kit Covid” aplicação de ozônio retal, defendida pelo prefeito de Itajaí, em Santa Catarina Outro ponto no qual os cientistas não foram seguidos diz respeito aos tratamentos utilizados nos pacientes com a Covid-19. “Menina dos olhos” do presidente Jair Bolsonaro, a cloroquina teve sua suposta eficácia contra o vírus rebatida por todos os estudos científicos que a estudaram., a droga foi insistentemente indicada por quem não é médico, gerando problemas para os profissionais da saúde. Outro tratamento indicado por políticos foi a, à população. Isso sem falar na

Volta à normalidade com números ainda altos

100 primeiros dias da pandemia no País O Brasil registrou oficialmente 614.941 casos e 34.021 óbitos causados pela Covid-19 nos. Isso corresponde a uma média de 6.149 casos e 340 mortes por dia no período. Entre os casos 100 e 200, se deram outras 3.715.514 confirmações e 97.604 óbitos – média diária de 37.155 casos e 976 mortes.

Na última semana, o País registrou uma queda no número de novos casos confirmados da doença. Durante o período de sete dias compreendidos entre 6 e 13 de setembro, houve um acréscimo de 4,6% no total de confirmações. Nas três semanas anteriores, o percentual variou entre 7,1% e 7,9% (confira na tabela).

No que diz respeito aos óbitos, o número de novas mortes vem em queda nas últimas quatro semanas. Entre os dias 6 e 13 de setembro, houve um aumento de 3,9% no total de vítimas fatais no Brasil. Nos sete dias anteriores, entre 30 de agosto e 6 de setembro, o acréscimo havia sido de 4,8% - menor do que nas duas semanas anteriores (confira na tabela).

Os indicadores apontam para uma perda gradual de força da pandemia, ainda que uma segunda onda – geralmente mais fraca – possa vir a ocorrer. Os números, porém, apesar de diminuírem ainda são altos. Nos últimos 10 dias, foram registradas mais de 7 mil mortes causadas pelo novo coronavírus em território brasileiro, o que mostra que os cuidados pessoais – isolamento social, uso de máscara, higiene pessoal, entre outros – e as ações dos gestores públicos não devem ser diminuídos.