Rio Grande do Sul tem mais 82 óbitos e 3.222 novos casos de Covid-19

Mais 82 óbitos associados ao novo coronavírus foram registrados no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (9), elevando para 3.882 o número de gaúchos que já perderam a vida pela Covid-19 desde o início da pandemia. As novas vítimas tinham entre 36 e 96 anos, e eram residentes de 40 municípios gaúchos.

O balanço diário da Secretaria Estadual da Saúde (SES) também incluiu 3.222 novos casos da doença no Estado. O total de infectados chega a 147.576.

Os pacientes que já se recuperam do vírus são 135.617. Segundo a SES, o número representa 92% dos casos. Há registros do coronavírus em 489 dos 497 municípios gaúchos.