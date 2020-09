Rio Grande do Sul soma 3.756 mortes por Covid-19 e quase 144 mil casos da doença

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira, feriado de 7 de Setembro, mais 17 mortes relacionadas ao novo coronavírus. Já são 3.756 gaúchos vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia. As novas mortes são de pessoas entre 39 e 88 anos, residentes de 14 municípios gaúchos.

Também foram registrados mais 39 novos casos positivos do vírus nas últimas 24 horas. O total de infectados no Estado soma, agora, 143.952.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), que faz a atualização diária dos números da doença no Estado, uma instabilidade no acesso ao sistema de notificações de casos leves (não hospitalizados) restringiu a carga do dia. "Por isso os novos casos de hoje representam casos hospitalizados e óbitos, que são registrados em outro sistema", informou a pasta.

Já o número de pacientes que já se recuperaram da Covid-19 é de 131.093, o que representa 91% dos casos.