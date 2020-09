Mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul chegam a 3.590

Mais 47 óbitos associados ao novo coronavírus foram confirmados no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (3), conforme atualização diária do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES). As vítimas tinham entre 35 e 99 anos e eram residentes de 30 municípios gaúchos. O total de mortes pela Covid-19 no Estado é de 3.590.

A pasta também atualizou o número de casos confirmados da doença, que segue crescendo e se aproximam de 135 mil. Foram 3.306 novos casos do vírus nas últimas 24 horas e o total de gaúchos infectados soma 134.610.

A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 76,6% no Estado. Já o número de pacientes que já se recuperaram do coronavírus é de 120.364. Isso representa 89% dos casos, de acordo com a SES.

Em Porto Alegre, foram confirmados 20 novos óbitos de pacientes nesta quinta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são 736 mortes em decorrência do vírus na Capital.