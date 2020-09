GHC convoca doadores de plasma convalescente para Covid-19

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) anunciou nesta quarta-feira (2) que passará a utilizar o plasma convalescente no tratamento de pacientes com Covid-19. Atualmente, dois estudos científicos estão em andamento no grupo hospitalar sobre o assunto, um interno e outro multicêntrico.

A iniciativa tem como base a Nota Técnica nº 19/2020, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que trata dos aspectos regulatórios do uso de plasma de doador convalescente para tratamento da Covid-19, e a Nota Técnica Nº 21/2020, do Ministério da Saúde, sobre a coleta e transfusão de plasma de convalescentes para uso experimental no tratamento de pacientes com Covid-19.

condições básicas para doação de sangue A campanha para captação de doadores foca, especialmente, nos funcionários da instituição. O doador, além de possuir as, precisa também corresponder aos critérios necessários para a coleta de plasma convalescente para Covid-19, que são:

ser do sexo masculino ou do sexo feminino sem ter engravidado (sem gestações)

ter tido Covid-19 documentado (teste PCR positivo, com no máximo 90 dias)

estar há 30 dias sem sintomas

Atendendo aos critérios, o doador precisa agendar uma entrevista no Banco de Sangue do GHC pelos telefones (51) 3357-2139 e 3357-2072.

Um doador de plasma pode ajudar no tratamento de até três pacientes que ainda sofrem com a doença. A técnica é promissora, mas ainda é considerada como um tratamento experimental, pois estudos clínicos iniciados ainda não foram concluídos.

Ao contrair o novo coronavírus, o sistema imunológico da pessoa cria anticorpos para combater a infecção. Esses anticorpos são encontrados no plasma. O plasma com anticorpos passa a ser chamado de convalescente. O plasma rico em anticorpos pode ser transfundido para uma pessoa doente com Covid-19 e ajudar na luta contra o vírus, fortalecendo o sistema imunológico.