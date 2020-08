Oxigenação extracorpórea é usada em pacientes com Covid-19 no Hospital de Clínicas

Oito pacientes com Covid-19 internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) - e sem responder aos tratamentos usuais - receberam oxigenação por membrana extracorpórea (Ecmo) e a maioria teve resposta positiva ao tratamento.

A iniciativa é promovida pelo projeto Qualificação de Dispositivos de Assistência Circulatória no Sistema Único de Saúde (DACs), realizada pelo Hospital Moinhos de Vento (HMV) em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde).

Além de receberem o tratamento completo - que atualmente não é oferecido pelo SUS - os pacientes também recebem acompanhamento no Moinhos. Inicialmente voltado ao atendimento de pacientes com insuficiência cardíaca, em função da pandemia, o projeto direcionou seus esforços para pacientes acometidos pela Covid-19.

Conforme o cardiologista Rodrigo Wainstein, do HMV, dos oito pacientes atendidos com o dispositivo Ecmo, um teve alta e está se recuperando em casa; um teve alta do CTI e se recupera em leito de enfermaria normal; três permanecem com o dispositivo no CTI; dois ainda estão no CTI mas já retiraram o aparelho; e um faleceu.

A oxigenação por membrana extracorpórea é uma técnica de circulação que usa uma espécie de motor para fazer circular o sangue fora do corpo, para depois regressar à corrente sanguínea.

Segundo Daniel Schneider, líder do projeto do Hospital Moinhos de Vento, o tratamento com Ecmo era a última alternativa para esses pacientes, que já tinham passado por todos os tratamentos usuais, sem sucesso: "Podemos dizer, com certeza, que essa terapia salvou a vida dessas pessoas", enfatiza.

Cinco hospitais de excelência no Brasil participam do Proadi-SUS: Moinhos de Vento, Israelita Albert Einstein (SP), Hospital do Coração (SP), Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP) e Hospital Sírio-Libanês (SP). "Os pacientes receberam o Ecmo com verba do Proadi-SUS do Moinhos de Vento, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital do SUS e federal", aponta o Wainstein. O HCPA usa o dispositivo e a tecnologia que o Moinhos de Vento dispôs para ele.

Conforme Wainstein, responsável técnico pelo projeto, o Ecmo é uma tecnologia que foi desenvolvida há algum tempo para circulação extracorpórea e era utilizada para cirurgias cardíacas, como ponte de safena ou troca de válvula, por exemplo. "O que é novo é usar essa tecnologia à beira do leito em pacientes de UTI", afirma o cardiologista. Os profissionais de saúde do Moinhos de Vento tiveram a ideia de usar o tratamento em pacientes graves da Covid-19, uma vez que essa tecnologia é aplicada também para insuficiência respiratória.

Dentre os casos atendidos, está o de um paciente internado no município de Rio Grande, no sul do Estado, mas a condição não permitia transporte de longa duração sem o suporte de oxigênio: "Elaboramos então, em conjunto com a equipe do HCPA, uma operação para que o paciente pudesse ser transportado já em suporte de ECMO. Hoje, ele está em recuperação, em acompanhamento pela equipe do Clínicas", cita Schneider.

Segundo Wainstein, o mérito do projeto é disponibilizar essa tecnologia, que é altamente especializada e demanda uma equipe multidisciplinar muito grande, atuando 24 horas por dia em revezamento, para pacientes do SUS que não dispõem desse dispositivo.

O Hospital Moinhos de Vento capacitou a equipe do Hospital de Clínicas que está fazendo o acompanhamento dos pacientes com o aparelho. Uma das ações do Proadi-SUS é exatamente treinar recursos humanos para saber usar o dispositivo.

O HMV capacitou também equipes das Santas Casas do Paraná e de Pelotas e do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. No entanto, em função de acordo estabelecido, a parceria para utilização do dispositivo é entre o Moinhos de Vento e o Hospital de Clínicas.

Segundo o cardiologista, o Ecmo poderia ser usado para tratar outros pacientes com Covid-19 em situação de gravidade, mas o SUS não cobre o custo da tecnologia, calculado em torno de R$ 30 mil para cada aparelho e todos os seus insumos.

Os profissionais do Moinhos envolvidos no projeto estão realizando pesquisa sobre o uso do dispositivo para pacientes do SUS, visando à sua implementação de forma rotineira. "Esse é o objetivo final do projeto", diz Wainstein. Todos os pacientes que colocam o dispositivo têm dados clínicos e epidemiológicos coletados. Esses dados serão a base de um relatório para poder demonstrar que a tecnologia funciona e salva vidas.

O que é o Ecmo?