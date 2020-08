Porto Alegre tem segunda semana de redução de pacientes com Covid-19 em UTIs

às portas de um fechamento total (lockdown) estabilização da pandemia na cidade Depois de ficarem razão do rápido crescimento de pacientes com o novo coronavírus em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em meados de julho, Porto Alegre caminha a passos firmes em direção a uma. Atualmente, são 22.514 casos confirmados de contaminação pelo vírus na Capital, e 650 óbitos.

Pela segunda semana seguida, Porto Alegre apresenta redução no número de pacientes internados em leitos intensivos. A quantidade de pessoas em leitos intensivos é um dos balizadores usados para se ter uma noção de qual o cenário atual da pandemia.

Na última semana, compreendida entre os dias 20 e 27 de agosto, a Capital registrou uma redução de 2,9% no total de pacientes com Covid-19 internados em UTIs nos hospitais da cidade – passou de 310 para 302.

A queda confirma uma tendência de sucessivas reduções na velocidade de novas hospitalizações na cidade. Na semana anterior, entre os dias 13 e 20 de agosto, o decréscimo foi ainda maior, de 9,36% (de 342 para 310 pacientes hospitalizados).

Já nos sete dias anteriores, entre 6 e 13 de agosto, houve aumento (+3,32%), mas, ainda assim, menor do que o registrado entre os dias 30 de julho e 6 de agosto (+8,88%).

Outro indicador importante da pandemia é o dos novos óbitos causados pela doença. Diferentemente das internações, o número de mortes não irá diminuir, no entanto, um aumento mais lento indica uma diminuição na letalidade do vírus.

E é isso que vem acontecendo em Porto Alegre no último mês. Nas últimas três semanas, o ritmo do aumento de novas vítimas fatais vem caindo na cidade. Se, entre os dias 30 de julho e 6 de agosto, houve um acréscimo de 25,42% nas novas mortes registradas, na semana seguinte, entre 6 e 13 de agosto, o aumento foi de 18,67%. A redução no ritmo de novos óbitos prosseguiu entre os dias 13 e 20 de agosto, com o acréscimo ficando em 12,47%, e caindo ainda mais, para 10,92% entre os dias 20 e 27 de agosto.

Já no que diz respeito aos novos casos confirmados, houve um aumento de 67,07% no período de quatro semanas, passando de 13.475 para 22.514. Esse indicador, porém, é mais difícil de ser usado como balizador de uma tendência da pandemia, na medida em que é influenciado por, pelo menos, duas variáveis. Uma delas é uma maior testagem da população. A outra é própria disseminação do vírus, com uma propagação mais ampla da doença. Como é praticamente impossível definir qual a influência de um ou do outro fator, não é possível determinar um cenário com base no número de casos diagnosticados.