Rio Grande do Sul completa seis meses de pandemia

No dia 10 de março, a imprensa anunciava a confirmação do primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul. A ocorrência, porém, consta oficialmente como confirmada no dia 29 de fevereiro pela Secretaria Estadual da Saúde, na medida em que foi nesta data que o paciente apresentou os primeiros sintomas da doença. A pandemia havia oficialmente chegado ao Estado.

Neste sábado, dia 29 de agosto, completam-se seis meses da presença da Covid-19 entre os gaúchos. Durante esse período, muita coisa aconteceu, o comércio fechou, reabriu, voltou a fechar, abriu de novo. Aulas foram paralisadas, eventos cancelados, competições esportivas suspensas. Vidas foram perdidas. Mais precisamente, 3.235 vidas foram perdidas. Para marcar a data, o JC recorda os principais fatos ocorridos nesse meio ano vivido sob a sombra de uma doença.

O primeiro caso

caso número 1 no Rio Grande do Sul foi noticiado em 10 de março e tratava-se de um homem de 60 anos de idade, morador do município de Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele havia realizado uma viagem para a cidade de Milão, na Itália, entre os dias 16 e 23 de fevereiro, e voltou para o Brasil com o vírus Sars-Cov-2. O quadro de saúde do paciente foi leve, sem complicações.

A bola parou de rolar

Federação Gaúcha de Futebol anunciou a paralisação do campeonato por 15 dias A bola só voltou a rolar no dia 23 de julho O novo coronavírus ainda tinha pouco mais de duas semanas de presença no Estado, mas a pressão pela suspensão de atividades já era grande. No futebol não foi diferente. A manutenção do Campeonato Gaúcho fez uma manifestação de jogadores gremistas na entrada em campo na partida contra o São Luiz de Ijuí, no dia 15 de março, repercutir internacionalmente. No dia seguinte, a. O prazo otimista não se confirmou.

Aulas suspensas

suspender as aulas presenciais na rede pública a partir do dia 19 de março as aulas foram suspensas um dia antes retomada em 31 de agosto , mas foi rechaçada por prefeitos, professores e entidades de classe. A nova projeção aponta a volta das aulas para meados de setembro Com o avanço da pandemia, o medo passou a fazer parte do dia a dia das pessoas. Sair de casa tornou-se um desafio. Aglomerações tinham de ser evitadas a todo custo e uma das primeiras grandes ações tomadas pelo poder público estadual foi. Em Porto Alegre,. Possíveis datas para o retorno das atividades presenciais foram sendo projetadas, mas nenhuma delas se confirmou. A última proposta do governo do Estado foi para a, mas foi rechaçada por prefeitos, professores e entidades de classe. A nova projeção aponta a

O primeiro óbito

Estado registrou sua primeira morte causada pela doença Passados 24 dias desde o primeiro gaúcho apresentar sintomas de contágio, o. Uma idosa de 91 anos que estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Moinhos de Vento não resistiu e acabou perdendo a luta contra o vírus no dia 24 de março. Naquela data, o Estado já registrava um total de 210 casos confirmados de infecção.

Calamidade pública

estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul Porto Alegre, os decretos relativos ao funcionamento da indústria, comércio e serviços foram publicados em 21 de março calamidade pública na Capital Com o registro de casos subindo, a medicina tendo dificuldades para encontrar tratamentos que dessem resposta aos casos mais graves da doença, a falta de equipamentos de proteção para profissionais da saúde, a corrida às farmácias e mercados em busca de álcool gel, a aplicação de restrições e o posterior fechamento de atividades econômicas chegou ainda em março. No dia 19 de março, o governador Eduardo Leite decretou, com fechamento de shoppings centers, restrição no transporte público e suspensão das viagens interestaduais por ônibus, entre outras ações. Em. A decretação deveio no dia 31 de março.

A falsa impressão de controle da crise

No final de abril, a impressão era de quem boas notícias estavam chegando em Porto Alegre . Com menos de 70% dos leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) ocupados, a cidade via a curva de contágio ser domada, com estabilização e queda no número de pacientes hospitalizados em razão da Covid-19. Ledo engano. Depois disso, os números dispararam e mostraram que a crise não seria resolvida tão rapidamente.

Distanciamento controlado

implantação do modelo de distanciamento controlado Depois de um mês inteiro de restrições mais duras que chegaram, inclusive, a segurar o avanço da pandemia no Estado, o governador Eduardo Leite, pressionado por prefeitos do Interior que, com poucos casos, cobravam medidas diferenciadas, anunciou a. A iniciativa, apontada nacionalmente como o melhor sistema criado no País para abordar as diferenças regionais, criou um sistema de bandeiras que afrouxam ou apertam as restrições conforme parâmetros como casos, óbitos e leitos hospitalares, entre outros. Com o tempo, porém, o sistema apresentou fragilidades, os números da pandemia dispararam, prefeitos passaram a desrespeitar as medidas e o balizador estadual perdeu força.

Dez mil casos

Rio Grande do Sul ultrapassou oficialmente a marca de 10 mil No dia 2 de junho, opessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Naquela data, o número de óbitos causados pela doença no Estado já chegava a 245. Lajeado era a cidade com mais ocorrências, superando até Porto Alegre. O quadro mudou no decorrer das semanas seguintes.

Rápido avanço liga o alerta em Porto Alegre

Nelson Marchezan Júnior anunciou um novo fechamento do comércio marca de 20 mil casos tinha sido ultrapassada A partir de junho, o vírus ganhou força na Capital, a pandemia se alastrou e trouxe muita preocupação para os gestores dos hospitais e para a prefeitura. No dia 20, o prefeito, autorizando o funcionamento apenas de serviços essenciais. Naquele momento, a cidade tinha 2,6 mil confirmações de contágio e 66 mortes causadas pela Covid-19. No Rio Grande do Sul, por sua vez, ae o total de vítimas fatais era de 430.

Em meio à reabertura, a escalada de mortes

aumento nas vítimas fatais três vezes superior ao do País Em julho, o Rio Grande do Sul se viu em meio a uma escalada na letalidade da pandemia, seguindo uma tendência diversa da observada no restante do Brasil. O Estado estava tendo um. Os recordes de mortes diárias eram batidos quase que todos os dias. O grande aumento no número de vítimas, e também de casos, se deu em meio a flexibilizações das restrições, ao retorno do comércio e até da volta do futebol, o que gerou muitas críticas ao governo do Estado, que permitiu que essas atividades pudessem ser retomadas.

O lockdown no horizonte

fechamento total (lockdown) da cidade em meados de julho profissionais de saúde defendendo a medida entidades empresariais se opondo . Ao fim, o cenário se acalmou e não foi necessário adotar a medida drástica. A situação em Porto Alegre se agravou tanto que o prefeito Marchezan passou a cogitar seriamente a possibilidade de decretar um. O aumento na velocidade de internações era muito maior do que a capacidade de reforço no sistema de saúde, o que indicava que a cidade caminhava a passos largos para um colapso no atendimento dos doentes. Com a reabertura de boa parte do comércio, somado a uma pitada de indisciplina de parcela da população que insistia em ir para a rua mesmo não sendo para trabalhar, a gravidade do quadro sem ampliou e o debate acerca da necessidade do fechamento total ganhou corpo, com, e. Ao fim, o cenário se acalmou e não foi necessário adotar a medida drástica.

Duas mil mortes, 100 mil casos

duas mil mortes pelo vírus total de pessoas contaminadas pelo Sars-Cov-2 passou de 100 mil Agosto chegou e duas marcas significativas da pandemia foram ultrapassadas. Logo no dia 3, o Estado bateu as. Quinze dias depois, no dia 18, opessoas no Rio Grande do Sul.

Números seguem altos, mas com indícios de estabilização