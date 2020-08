Aumento das internações em UTI por Covid-19 segue em queda no RS

No próximo sábado, a pandemia do novo coronavírus completa seis meses no Rio Grande do Sul. O primeiro caso confirmado de contaminação no Estado foi no dia 29 de fevereiro. Até o momento, já foram notificadas 112.763 ocorrências de contágio e um total de 3.161 pessoas perderam a vida para a Covid-19 em território gaúcho.

Apesar de ainda não estar controlada, a pandemia no Estado já não se alastra de forma preocupante. Um dos principais indicadores para se ter uma noção da situação atual é a quantidade de pessoas hospitalizadas em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) com a doença.

Os dados confirmam a tendência observada no início da semana passada de estabilização das internações O indicador ainda está em crescimento, mas o acréscimo semanal vem caindo nas últimas três semanas.

De acordo com o Comitê de Dados do governo do Estado, na última semana, entre os dias 18 e 25 de agosto, houve um aumento de 0,8% nas hospitalizações em UTIs por Covid-19 no Rio Grande do Sul – de 719 para 725 pessoas.

Nos sete dias anteriores, entre 11 e 18 de agosto, o acréscimo de pessoas em leitos intensivos com diagnóstico confirmado para a doença havia sido de 1,6% (de 707 para 719 pessoas internadas). Já na semana antecedente, compreendida entre os dias 4 e 11 de agosto, o aumento de pacientes em UTI tinha sido de 3,9%, passando de 680 para 707.

A queda nas novas hospitalizações semana após semana indica uma tendência. Nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul tem uma ocupação de 77,4% nos leitos intensivos – 1.925 pessoas em 2.488 leitos. Desse total, 721 são pacientes com Covid-19 e outros 206 tem suspeita da doença. Ou seja, 48,2% de todas as pessoas internadas em UTI no Estado estão com a doença.