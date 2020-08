RS: Ritmo de novos casos de Covid-19 despenca nos últimos sete dias

O ritmo de confirmação de novos casos de Covid-19 teve forte desaceleração nos últimos sete dias no Rio Grande do Sul. O Estado chegou a 104.335 casos nesta sexta-feira (21), que representa pouco mais de 2 mil registros novos em relação à marca do dia 14.

essa quinta-feira (20) Nesta sexta, houve acréscimo de apenas 273 novos casos de Covid-19 frente a. Já o número de óbitos se aproxima de 3 mil. A pandemia teve até agora 2.998 vítimas fatais. Porto Alegre tem o maior número, com 583 casos.

A Secretaria Estadual da Saúde informou que foram confirmados mais 45 óbitos entre os dias 12 e 20 de agosto. O número de pessoas recuperadas é de quase 95,5 mil ou 92% dos infectados.

Em relação aos casos, no período de 7 a 14 de agosto, o número de contaminados novos ultrapassou 8 mil registros. De 1º a 7 de agosto, foram quase 11 mil casos. Já nos últimos sete dias de julho, o acréscimo semanal foi de 15 mil notificações.

O quadro de estabilização de casos, com menor velocidade nos registros, tem sido destacado pelo governo do Estado, que acertou a cogestão com regiões do distanciamento controlado o que permite que regiões com bandeira vermelha (alto risco) possam adotar regras de funcionamento de atividades mais flexíveis, próximas as da bandeira laranja.

Porto Alegre, que teve retomada das atividades econômicas no comércio e alimentação fora de casa na semana passada, também aponta menor ritmo de casos e queda na ocupação de UTIs com casos de Covid-19. O comitê do enfrentamento da pandemia aguarda novos dados de infectados e de internações neste fim de semana e na próxima semana para avaliar se a reabertura impactou os dois números,

Caso não se verifique maior efeito, novas flexibilizações, com mais dias de funcionamento de atividades, poderão ser autorizadas.