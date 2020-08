Taxa de incidência do coronavírus diminui ritmo de alta no Rio Grande do Sul

100 mil casos confirmados do novo coronavírus coeficiente de incidência estava em 438,1 Na semana em que o Rio Grande do Sul chegou aos, o Estado também registrou alta de 37,4% na incidência do vírus a cada 100 mil habitantes. A taxa pulou de 647,1 para 889,6 em 15 dias. A avaliação semanal do JC com base nos dados do Ministério da Saúde mostra que a ocorrência da Covid-19 reduziu o ritmo de aceleração, mas segue em patamar alto. Há um mês, o, alta de 103%.

Ainda assim, o Rio Grande do Sul tem a segunda menor taxa de contaminação do coronavírus no Brasil, atrás somente de Minas Gerais e repetindo a posição do ranking nacional há duas semanas. Paraná (946,6), Rio de Janeiro (1155,4) e Pernambuco (1190,6) completam o grupo das cinco menores taxas entre os 27 estados brasileiros. Na outra ponta, Roraima (6633,5), Amapá (4724,6), Distrito Federal (4648,7), Sergipe (2988,6) e Rondônia (2752,8) lideram com o maior número de casos a cada 100 mil habitantes. Compare as posições no gráfico abaixo.

No recorte que compara o número de mortes sobre a mesma parcela de população, o Rio Grande do Sul tem comportamento parecido, com alta de 34,78% nos óbitos a cada 100 mil habitantes no período. Há duas semanas, a taxa era de 18,4, subindo para os atuais 24,8. Neste ranking, o Estado tem o quarto menor coeficiente de mortalidade por coronavírus no País. No fim da lista, aparecem Paraná (24,3), Mato Grosso do Sul (23,6) e Minas Gerais (20,3) com as menores taxas.

Roraima (94,8), Ceará (89,7), Rio de Janeiro (85,3), Amazonas (85,0) e Pernambuco (75,9) concentram as cinco maiores taxas de mortalidade pelo vírus. Veja abaixo: