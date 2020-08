Quarta fase de testes rápidos do estudo da UFPel sobre a Covid-19 é adiada

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Foi prorrogada a realização da quarta etapa de coleta de dados populacionais para o estudo Evolução da revalência de Infecção por Covid-19 no Brasil (Epicovid19-BR), coordenado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A nova fase de entrevistas e testes rápidos começaria nesta quinta-feira (20), se estendento até sábado (23), mas foi transferida para o período de 27 a 30 de agosto.

Segundo a coordenação da pesquisa, a mudança do cronograma atende a uma necessidade logística para garantir a entrega de materiais de trabalho em tempo hábil para a organização das equipes. Também foi levada em consideração a realização simultânea do estudo nos 133 municípios do País incluídos na amostra da pesquisa.

financiada pelo programa Todos pela Saúde, fundo criado pelo Itaú Unibanco A última etapa realizada ocorreu entre os dias 21 e 24 de junho, totalizando 33.207 entrevistas e testes. A quarta fase segue a mesma metodologia das três anteriores, envolvendo cerca de 2 mil entrevistadores do Ibope Inteligência e 250 moradores de cada cidade envolvida no estudo. A amostra nacional soma mais 33.250 participantes nesta nova leva,para apoiar o enfrentamento da Covid-19 no Brasil.

A Epicovid19-BR é uma pesquisa em série para conhecer a proporção de casos de coronavírus na população dos principais centros urbanos brasileiros. Além de estimar o percentual de brasileiros infectados com o SARS-CoV-2, o estudo permite determinar o percentual de infecções assintomáticas, avaliar os sintomas mais comumente relatados pelos infectados e analisar a velocidade de disseminação do contágio ao longo do tempo.