Rio Grande do Sul supera 100 mil casos do novo coronavírus

O Rio Grande do Sul ultrapassou os cem mil casos do novo coronavírus nesta terça-feira (18). Na atualização da pandemia nesta terça-feira (18), os registros chegaram a 101.217 casos. Os óbitos chegaram a 2.822, enquanto o número de recuperados da contaminação soma 90,2 mil pessoas. O número total de casos mais que dobrou frente a 30 dias atrás. Em 18 de julho, havia 46,8 mil infectados.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, foram 3.251 novos casos e 78 óbitos entre os dias 2 a 18 de agosto. Em Porto Alegre, são 542 vítimas fatais. Em segundo lugar em mortes, está Canoas, com 150 mortes, e depois Novo Hamburgo, com 199 óbitos. A pandemia já tem registros em 480 das 497 localidades gaúchas.

profissionais da área da saúde Dados da Secretaria Estadual da Saúde, apontam 9,5% os casos, ou 9,5 mil infectados, é de. Ou seja, 9,5% dos contaminados no Rio Grande do Sul são médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem ou demais trabalhadores que atuam em hospitais e clínicas.

O nível de ocupação de UTIs estaduais é de 77%, soma do 1,9 mil doentes de diversas enfermidades para quase 2,5 mil leitos. Eram 719 casos com Covid-19 internados até a tarde desta terça-feira. Na Capital, são 335 internações pelo novo coronavírus, com unidades com lotação próxima a 90%.