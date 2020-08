Hospital São Lucas amplia oferta leitos de enfrentamento à Covid-19 em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Hospital São Lucas da Pucrs, em Porto Alegre, ampliou a oferta de leitos para o enfrentamento da Covid-19. Foram disponibilizados 14 novos leitos de UTI Covid-19 e outros 44 designados para a enfermaria que atende aos pacientes com a doença.

De acordo com o HSL, o crescimento de leitos de UTI Covid-19 no hospital saltou de 5 para 46 ao longo dos últimos meses. Na enfermaria as unidades disponíveis passaram de 12 para 104.

profissionais da saúde que são voluntários para a aplicação do protótipo do imunizante O São Lucas também tem atuado no estudo da vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Desde o último sábado (8), a equipe responsável pela pesquisa tem recebido os

Serão 852 voluntários no total no HSL. Cada um receberá duas doses – sendo a segunda aplicada 14 dias após a primeira -, totalizando 1.704 unidades. O hospital teve inscrição de 5,4 mil pessoas - 3,6 mil mulheres e 1,7 mil homens.