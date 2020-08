Brasil registra 1.175 mortes por Covid-19 em 24h e total vai a 104.201

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.175 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta quarta (12) o Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 104.201 - o segundo maior número de vítimas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos (163.651, 1.244 a mais do que ontem).