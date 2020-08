Governador de São Paulo, João Doria testa positivo para Covid-19

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) comunicou, nesta quarta-feira (12), que está com Covid-19. Em vídeo publicado na sua conta pessoal do Twitter, Doria afirma que fez pela sexta vez o teste e que, dessa vez, testou positivo. Ele disse estar assintomático.

"Me sinto bem, vou para minha casa e seguir o procolo médico", disse o tucano. Na postagem do vídeo, que tem 55 segundos, Doria afirma que manterá relações virtuais com todos os setores do governo.

"Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com Covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença. Mãos dadas", escreveu.