RS tem o menor número de casos e o maior de óbitos por Covid-19 na Região Sul

A Região Sul do Brasil é a com a melhor situação entre as cinco do País em relação à pandemia do novo coronavírus. No entanto, entre os três estados sulinos, existem diferenças que tornam o quadro mais ou menos sério. Enquanto possui o menor número de casos e a menor incidência da doença, o Rio Grande do Sul, por outro lado, tem uma maior quantidade de óbitos causados pela Covid-19 do que Santa Catarina e Paraná.

painel nacional do Ministério da Saúde As diferenças constam no. Enquanto o Rio Grande do Sul possui 83.991 casos confirmados da doença, os vizinhos Paraná e Santa Catarina possuem, respectivamente, 89.966 e 105.935.

O número menor de contaminações poderia indicar um quadro mais positivo para os gaúchos do que para catarinenses e paranaenses. Os índices de incidência da doença vão no mesmo sentido. Enquanto no RS ela é de 738,2 casos por 100 mil habitantes, no PR é de 786,8 casos por 100 mil pessoas e, em SC, fica em 1.478,6 ocorrências por 100 mil.

No entanto, é no indicador mais grave que o Rio Grande do Sul se destaca negativamente na região. Já são, ao menos, 2.360 óbitos causados pelo novo coronavírus no Estado. Em Santa Catarina, o número é de 1.445 e, no Paraná, de 2.345.

Os indicadores fazem o RS ter uma taxa de mortalidade de 20,7 mortes por 100 mil pessoas, acima dos índices dos outros dois estados (20,2 em SC e 20,5 no PR). A letalidade aparente – índice que relaciona os óbitos ao total de casos – também é maior entre os gaúchos, chegando a 2,8% - ou seja, 2,8% dos contaminados confirmados faleceram. Em Santa Catarina, a taxa é de 1,4% (a menor do País), enquanto no Paraná, é de 2,6%.