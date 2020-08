Número de mortes por coronavírus no RS chega a 2.360

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou neste domingo (9) mais 14 óbitos por coronavírus que ocorreram entre os dias 10 de julho e 8 de agosto. Com isso o Rio Grande do Sul contabiliza até o momento 2.360 óbitos pela doença.

Foram registrados neste domingo 412 novos casos de Covid-19 no RS. O total de casos confirmados da doença no Estado é 83.991, com 74.040 pacientes recuperados. Há casos da doença em 472 municípios gaúchos.