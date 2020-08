Começam os testes da vacina chinesa contra a Covid-19 em Porto Alegre

A esperança para o fim da pandemia de Covid-19 ganhou um novo reforço. Neste sábado (8), foram aplicados os primeiros testes da vacina chinesa contra o novo coronavírus em Porto Alegre. Cinco voluntários receberam, no Hospital São Lucas (HSL) da Pucrs, receberam doses da vacina desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech, com parceria no Brasil com o Instituto Butantan. Outros cinco receberão as doses à tarde.

O primeiro a receber a inoculação foi o médico Luciano Marini, 49 anos, que trabalha na UTI do HSL. “Fico muito grato em participar de um estudo muito qualificado. Temos esperança de trazer ânimo para a população com uma vacina segura, e voltar a ter uma vida normal o mais breve possível”, afirmou.

”Temos uma expectativa muito grande com esses testes”, afirmou Fabiano Ramos, líder do estudo e chefe do serviço de Infectologia do HSL. “Participar desse momento histórico é muito importante para nós. Todo mundo está esperando uma vacina para que nossas vidas possam voltar ao mais normal o mais breve possível”, destacou.

Serão 852 voluntários no total no HSL. Cada um receberá duas doses – sendo a segunda aplicada 14 dias após a primeira -, totalizando 1.704 unidades. O hospital teve inscrição de 5,4 mil pessoas - 3,6 mil mulheres e 1,7 mil homens.

Além do HSL, outros 11 centros brasileiros irão testar a vacina chinesa. No total, 9 mil pessoas participarão dos estudos no Brasil. Metade receberá a vacina, ao passo que a outra metade placebo, isto é, uma substância sem efeito algum. Somente os farmacêuticos que recebem e acondicionam os imunizantes conseguem saber o que cada seringa contém. Porém, eles não acompanham o momento de aplicação, conduzido pelos pesquisadores junto aos voluntários, que desconhecem o conteúdo das doses em questão. A estratégia permite a análise e comparação dos resultados pelos dois grupos, validando ou não o efeito da substância.

A previsão de término da aplicação da vacina no Hospital São Lucas é em outubro. Os primeiros resultados já devem ser divulgados em dezembro, de acordo com o Instituto Butantan. A projeção é de início de produção de doses no fim do ano ou começo de 2021.

Profissionais de saúde são os primeiros a participar dos estudos