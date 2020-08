Bairro Sarandi, com mais de 300 casos de Covid-19, registra o maior número de infecções em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Em virtude da rápida transmissão da Covid-19 em Porto Alegre, o bairro Sarandi tem registrado o maior contingente da doença. Isso porque o número de casos do novo coronavírus chegou a 373 na região, de acordo com o mapa epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) - atualizado no dia 2 de agosto -, que apresenta o número absoluto de casos por território.

O crescimento no número de infectados pela Covid-19 na Capital também foi registrado em outras regiões, como o bairro Petrópolis, que chegou a 287 casos da doença, seguido pela Lomba do Pinheiro, com 285. Na sequência, aparecem Partenon (272), Centro Histórico (234) e Santa Tereza (224).

Até mesmo as localidades que não haviam registrado casos da doença passaram a contabilizar nesta nova atualização. Conforme o mapa, os bairros com menor incidência do novo coronavírus são Extrema (3), Sétimo Céu (6), São Caetano (7) eVila Conceição (9). Lageado, Jardim Isabel, Praia de Belas e Farroupilha, seguem com 11, respectivamente. O bairro Pedra Redonda, que há dois meses não tinha apresentado casos da doença, conta, atualmente, com 13 pessoas contaminadas.