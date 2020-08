Em novo recorde, RS chega a 2,1 mil mortes e passa de 73 mil casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou novo recorde de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Foram mais 83 óbitos confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde nesta terça-feira (4), aumentando para 2.099 o número de vítimas fatais pelo vírus no Estado. Os óbitos registrados hoje, ocorridos entre 12 de julho e 4 de agosto, são de pacientes com idades entre 27 e 95 anos.