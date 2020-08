Rio Grande do Sul passa de 2 mil mortos por Covid-19

O total de óbitos em decorrência da Covid-19 chegou a 2.016 no Rio Grande do Sul, segundo boletim diário da Secretaria de Saúde do Estado (SES), divulgado nesta segunda-feira (3). Foram mais 42 mortes confirmadas pela pasta, ocorridas entre os dias 5 de julho e 3 de agosto. As vítimas tinham entre 36 e 86 anos.

O número total de casos confirmados no Estado também subiu e agora soma 71.479. Foram 461 novos registros positivos da doença nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação de leitos em UTI no Estado está em 76,30%, de um total de 2.441 leitos.

Conheça as cidades que ainda não tiveram casos de Covid-19 A doença está presente em 469 dos 497 municípios gaúchos.

O número de pacientes recuperados soma 62.546 no Rio Grande do Sul, o que representa 88% dos casos.

Porto Alegre segue como o maior número de mortes dentre as cidades gaúchas. Segundo o último balanço Secretaria Municipal de Saúde, a Capital contabilizava 376 óbitos até o fim da tarde desta segunda-feira. Em segundo lugar está Canoas, na Região Metropolitana, com 102 mortes atribuídas ao vírus.