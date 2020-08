RS passa dos 70 mil casos de Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Rio Grande do Sul chegou neste sábado (1) ao número de 70.456 casos confirmados de Covid-19, um aumento de 3.772 casos em comparação ao divulgado ainda ontem, de 66,7 mil. De acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o número de óbitos está em 1.947, com 71 novas mortes registradas.

Do número total de casos confirmados, 86% (60.140) já estão recuperados, e 11% (8.099 casos) estão em acompanhamento. A incidência média está em 619,3 casos a cada 100 mil habitantes, e a mortalidade está em 17,1 casos a cada 100 mil. A letalidade aparente está em 2,8 %. A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) está em 75,1%, com 1.832 pacientes em 2.441 leitos.

Ao todo, 469 dos 497 municípios têm casos registrados. Porto Alegre registrou 372 casos novos, elevando o total para 8.627, e 11 novos óbitos, totalizando 345 mortes por coronavírus na Capital. O segundo município com maior número de novos casos é Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, com 233 registros novos, totalizando 2.582 casos positivos, e 5 óbitos, completando um total de 92. A incidência na cidade é de 1046.4 casos a cada 100 mil habitantes.