Doenças cardíacas e diabetes são principais comorbidades entre vítimas de Porto Alegre

Doenças cardiovasculares e diabetes foram as principais comorbidades entre os porto-alegrenses que foram a óbito após a confirmação de Covid-19. As doenças foram verificadas em quase a totalidade das 292 vítimas fatais pela doença registrados até segunda-feira (27). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as doenças cardiovasculares prévias foram registradas em 173 casos. Já a diabetes alcançou 109 registros.