Com mais 70 mortes, Rio Grande do Sul chega a 1.751 vítimas de Covid-19

O Rio Grande do Sul voltou a bater recorde de mortes por coronavírus nesta quarta-feira (29). Foram 70 novos óbitos registrados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), totalizando 1.751 vítimas do vírus no Estado. Nessa terça,, com 69 mortes. Os óbitos registrados hoje, ocorridos entre 6 e 29 de julho, são de pacientes com idades entre 21 e 95 anos.