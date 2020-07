Rio Grande do Sul tem quase 60 mil casos confirmados de Covid-19

O Rio Grande do Sul alcançou 59.779 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Neste domingo (26), a Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgou 664 novos registros. A ocorrência do vírus já foi confirmada em 461 dos 497 municípios gaúchos.

A pasta também confirmou mais 17 óbitos pela doença. Assim, o total de mortes chega a 1.571 de acordo com a SES. As novas vítimas tinham entre 50 e 97 anos. Já contabilizando os dados da Secretaria Municipal da Saúde, o número de mortes é de 1.574, uma vez que há um atraso entre os dados divulgados pela prefeitura da Capital e a contabilização pela pasta estadual.

Em Porto Alegre, foram registrados dois novos óbitos, um homem de 76 anos e uma mulher de 79 anos. Com isso, a Capital soma 266 mortes por Covid-19 até a tarde deste domingo. Porto Alegre ainda bateu novo recorde de pessoas internadas em UTIs por conta do vírus, com 312 pacientes hospitalizados em leitos intensivos no município com diagnóstico confirmado da doença. A lotação de UTIS nos hospitais de Porto Alegre, no fim da tarde deste domingo, era de 89,08%. No Estado, era de 76,80%.

O total de pacientes recuperados no Estado é de 50.561, o que representa 85% dos casos.