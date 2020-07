Rio Grande do Sul passa de 57 mil casos confirmados do novo coronavírus

No dia em que até o governador, o Rio Grande do Sul passou de 57 mil casos de Covid-19. Foram 2.387 novos registros divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. O total de infectados soma 57.007, com ocorrência em 457 municípios gaúchos.

A pasta também confirmou mais 38 óbitos pela doença. Assim, o total de mortes chega a 1.496. As novas vítimas tinham entre 33 e 104 anos.

Em Porto Alegre, eram 262 mortes por Covid-19 até a tarde desta sexta-feira. A Capitalpor conta do vírus. São 295 pessoas hospitalizadas em leitos intensivos no município com diagnóstico confirmado da doença. A lotação no fim da tarde desta sexta-feira era de 88.67%.