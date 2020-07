Porto Alegre bate recorde e chega a 293 pessoas em UTI com Covid-19

A sexta-feira (24) começou com notícias ruins em relação à progressão da pandemia do novo coronavírus em Porto Alegre. Conforme a plataforma de monitoramento em tempo real das internações em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) na cidade, gerenciada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), são 293 pessoas hospitalizadas em leitos intensivos no município com diagnóstico confirmado de Covid-19. O número é o recorde desde o início da pandemia.

A Capital fechou a quinta-feira (23) com 286 pacientes em UTIs com a doença. No decorrer do dia, o número havia chegado a 289, mas teve uma discreta queda à noite. Na manhã desta sexta-feira, porém, voltou a subir.

Dois hospitais estão com 100% de sua capacidade de leitos intensivos ocupada – Santa Ana e Porto Alegre. Os hospitais Conceição e Moinhos de Vento, por sua vez, estão bem próximos da lotação total, com, respectivamente, 97,3% e 98,3% de ocupação. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 138 dos 152 leitos de UTI estavam com pacientes, sendo 85 deles com Covid-19, e outros três com suspeita da doença.

Ao todo, a ocupação dos leitos intensivos na cidade é de 88,5% - 680 pacientes internados em 786 vagas. Os pacientes com o novo coronavírus correspondem a 43% do total de hospitalizados em UTI em Porto Alegre.