Rio Grande do Sul se aproxima de 1,5 mil mortes pelo novo coronavírus

O Rio Grande do Sul está perto de bater mais uma triste marca da Covid-19. Com 59 novos óbitos confirmados pela Secretaria da Saúde do Estado (SES), o número de vítimas fatais pelo novo coronavírus se aproxima de 1,5 mil. Já são 1.461 no total.

O boletim diário do governo gaúcho também incluiu 1.829 novos casos da doença no Estado, que está presente em 455 municípios. O total de infectados soma 54.841. Os pacientes que já se recuperaram são 46.040, ou 84% dos casos.

testagem por exames RT-PCR será ampliada Nesta quinta, o governador Eduardo Leite anunciou que ano Rio Grande do Sul, com a meta de atingir mais de 7 mil testes diários. Serão duas etapas de implementação do programa.

Em Porto Alegre, cidade com o maior número de mortes pelo vírus no Estado, foram confirmados nove novos óbitos de pacientes até o fim da tarde desta quinta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são 257 mortes por Covid-19 na Capital até agora.