Rio Grande do Sul tem 58 novos óbitos e mais de 53 mil casos de Covid-19

Com o registro de 58 novos óbitos por Covid-19 nesta quarta-feira (22), o Rio Grande do Sul já soma 1.407 vítimas do novo coronavírus. Os dados referem-se à atualização feita pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), com casos computadas desde o dia 13 de julho, e pela Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre.