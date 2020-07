Isolamento em Porto Alegre tem leve aumento e chega a 43% na terça-feira

Na segunda-feira (20), o percentual havia sido de 41,7% O índice de isolamento social em Porto Alegre registrou uma discreta oscilação para cima na terça-feira (21) em relação ao constatado no dia anterior. Conforme a prefeitura da Capital, 43% da população da cidade permaneceu em suas casas.. No domingo (19), a marca atingiu 53,6%.

Sob risco de um fechamento total (lockdown) iminente em razão da velocidade do aumento de hospitalizações em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), o prefeito Nelson Marchezan Júnior propôs, no dia 3 de julho, o Desafio Porto Alegre, com vistas a incentivar a população a permanecer em casa, diminuindo a circulação nas vias da cidade e, assim, reduzindo a possibilidade de transmissão da doença.

O patamar de 55% de isolamento social foi estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) como o mínimo necessário para frear a velocidade de disseminação do vírus e reduzir a pressão da pandemia sobre o sistema de saúde.

Até às 10h desta quarta-feira (22), havia 294 pacientes em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) com diagnóstico confirmado de Covid-19 na rede hospitalar de Porto Alegre – dez pacientes a mais do que no mesmo horário no dia anterior. Além disso, outras 42 pessoas com suspeita da doença também estavam internadas em leitos intensivos. Ao todo, a ocupação de leitos de UTI na Capital é de 89,7% (691 pessoas ocupando 784 leitos).