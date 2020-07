Covid-19: Porto Alegre contará com Centro de Acolhimento e Isolamento

A partir desta quarta-feira (22), Porto Alegre terá um Centro de Acolhimento e Isolamento Social (Cais), destinado à população em situação de rua e para pessoas sem condições adequadas de distanciamento no seu domicílio que tenham testado positivo para Covid-19 e apresentem sintomas leves. A operação do espaço terá início à tarde, após conclusão da reforma do local, no prédio da Escola Estadual Marechal Mallet, na Vila Jardim.