Com mais 64 mortes, Rio Grande do Sul tem 1.350 vítimas fatais de Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (21) 64 novos óbitos pelo novo coronavírus. O número divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde refere-se a atualizações registradas desde o dia 13 de julho. Assim, o total de mortes pela Covid-19 chega a 1.350. As vítimas tinham entre 38 e 97 anos.

O Estado registrou 2.438 novos da doença nas últimas 24 horas. O total de casos confirmados se aproxima de 50 mil, somando 49.840 e com registros em 450 municípios gaúchos.

Já são 42.798 pacientes recuperados no Estado. O número representa 86% dos casos.

Mais depara ajudar no enfrentamento à pandemia. O anúncio foi feito nesta terça-feira, durante reunião do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, com o governador Eduardo Leite no Palácio Piratini.