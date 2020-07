Pazuello anuncia envio de 100 respiradores ao RS para ajudar no tratamento da Covid-19

Depois de se reunir com o governador Eduardo Leite (PSDB) no Palácio Piratini nesta terça-feira (21), o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou o envio de mais 100 respiradores ao Rio Grande do Sul. O ministro também confirmou o envio de um extrator, aparelho que deve ampliar a realização automatizada de exames da Covid-19.

A nova remessa de respiradores se soma aos 535 aparelhos já entregues pelo Ministério da Saúde – 372 beira-leito e 163 de transporte. Portanto, o Estado passará a contar com 635 respiradores.

Além disso, o envio do extrator, que deve chegar nos próximos dez dias, vai ampliar a capacidade de testagem do Laboratório Central do Estado (Lacen) em até 2,5 vezes. O equipamento, utilizado nos exames RT-PCR, era uma demanda antiga do Piratini. A expectativa do governo estadual é que, com o aparelho, o Lacen passe dos cerca de 400 testes diários para aproximadamente 1.000.

Com isso, o Piratini espera aumentar o número de testes feitos no Estado para 4.000 testes diários. Hoje, são feitos cerca de 1.000 testes por dia (realizados com a parceria de laboratórios de universidades).

Pazuello foi recebido no Palácio Piratini e, depois de breve conversa no gabinete do governador Eduardo Leite, ocorreu uma reunião técnica, cuja duração chegou a quatro horas, com a equipe do Ministério