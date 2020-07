Ministério da Saúde não renova contrato com a UFPel e pesquisa sobre Covid-19 pode ser encerrada

O Ministério da Saúde decidiu não renovar o contrato de financiamento com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) para a o prosseguimento da realização do Epicovid, o inquérito nacional que investiga a prevalência do vírus da Covid-19 entre os brasileiros.

Com investimento de R$ 12 milhões, a pesquisa foi realizada em três etapas, já encerradas. Os pagamentos foram feitos em três parcelas, a última quitada nesta semana. Os trabalhos eram coordenados pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da UFPel e executados pelo Ibope.

Após a conclusão da terceira etapa do levantamento, realizada no início deste mês, o Ministério da Saúde não demonstrou interesse e renovar o financiamento da pesquisa junto à universidade gaúcha.

A UFPel busca, agora, formas alternativas de bancar o estudo. Segundo o reitor da universidade, Pedro Hallal, negociações com instituições de pesquisa e com a iniciativa privada já estão em andamento com vistas a evitar que o trabalho seja interrompido em um momento em que a pandemia segue em alta no País.

Em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta segunda-feira (21), Hallal afirmou que a decisão do ministério é “totalmente política” e que o presidente da República, Jair Bolsonaro, “não sabe o que fazer” com os dados.