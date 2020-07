Isolamento social fica em 41,7% na segunda-feira em Porto Alegre

A segunda-feira (20) foi mais um dia em que o índice de isolamento social em Porto Alegre ficou abaixo da meta de 55% estabelecida pela prefeitura como a ideal no atual momento de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A taxa ficou em 41,7%. No domingo (19), a marca atingiu 53,6% e, no sábado, ficou em 42,6%.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior propôs, no dia 3 de julho, o Desafio Porto Alegre, com vistas a incentivar a população a permanecer em casa, diminuindo a circulação nas vias da cidade e, assim, reduzindo a possibilidade de transmissão da doença. O patamar de 55% de isolamento social foi estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) como o mínimo necessário para frear a velocidade de disseminação do vírus e reduzir a pressão da pandemia sobre o sistema de saúde.

Até às 10h desta terça-feira (21), havia 284 pacientes em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) com diagnóstico confirmado de Covid-19 na rede hospitalar de Porto Alegre. Além disso, outras 41 pessoas com suspeita da doença também estavam internadas em leitos intensivos.

Índice de isolamento

plataforma de transparência dos dados sobre o novo coronavírus em Porto Alegre O relógio virtual com o índice de isolamento social medido no dia anterior é atualizado a cada 24 horas e está hospedado na nova

O índice InLoco de adesão ao isolamento social na Capital é um dos indicadores monitorados pela prefeitura, em parceria com a empresa InLoco, detentora exclusiva de tecnologia de geolocalização. Com base nesses dados, é possível ampliar a assertividade da tomada de decisões do poder público no controle da pandemia. Os indicadores, medidos pela movimentação dos usuários de celulares, são exclusivamente estatísticos, projetando, em uma plataforma on-line, os percentuais de deslocamento de cerca de 540 telefones móveis, dentro de todas as regiões da cidade.